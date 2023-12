Znova manj brezposelnih kot v preteklem mesecu

Najbolj iskani. Nabor poklicev je pester.

Konec novembra 2023 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Celje, registriranih 5.463 brezposelnih oseb, kar je 12 oseb manj kot mesec poprej in 524 oseb manj kot novembra leta 2022. Registrirana brezposelnost se je tako v primerjavi z oktobrom zmanjšala za 0,2 %. Na državni ravni se je povečala le v Kopru, Trbovljah, Kranju in Ptuju. Na letni ravni pa brezposelnost ostaja manjša v vseh območnih službah zavoda.

V Mestni občini Celje se je število brezposelnih od januarja do novembra letošnjega leta zmanjšalo za 269 oseb, število delovno aktivnih pa se je od avgusta do oktobra povečalo za 307 oseb. Kateri poklici so najbolj iskani pa preverite v aktualni številki časopisa Celjan.