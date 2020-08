Znanstvena trojka Hiše eksperimentov navdušila konjiške otroke

Popoldan je v Slovenske Konjice prišla Hiša eksperimentov, ki je na odru Doma kulture postavila svoj mobilni center. Osnovnošolski in predšolski otroci so se z znanstveno tematiko spoznavali kar s svojih sedežev. Družili so se na treh dogodkih, ki so jih poimenovali Zvokologija, Plinologija in Jačkologija.

Na praktičen način so jim razložili in prikazali, zakaj in kako se zvok širi po zraku. Izvedeli so, kako iz navadnih palic narediti enostavne glasbene instrumente. Spraševali so se, kaj se zgodi s plini, ko jih stiskamo ali ohladimo. Preizkusili so tudi, ali s plini lahko gasimo požare. Preverjali so še, kako trdna je jajčna lupinica in raziskovali, kako jajce potegniti v steklenico ali ga potisniti iz nje.

Sara in Andreja iz Hiše eksperimentov sta zahtevna znanja predstavili na inovativen in predvsem preprost način. Otroke sta povabili, da so delili svoje ideje, se v dogajanje vključevali z dvigovanjem rok in jima dali možnost postavljanja vprašanj. Pri nazorno prikazanih preizkusih sta uporabljali vsakdanje predmete, tako da lahko vsi udeleženci večino eksperimentov ponovijo tudi doma. (Z. M.)