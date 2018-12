Znanih 10 izbrancev v akciji Naj Celjan 2018

Znani so izbranci v letošnji akciji ‘Celje izbira naj Celjana 2018’. Že po tradiciji so bralci Celjana izbrali deset kandidatov, do vključno sredine januarja, pa je mogoče glasovanje. Letošnji izbranci prihajajo s kulturnega, družabnega, gospodarskega in športnega področja.

Tokrat so bralci Celjana v akcijo uvrstili:

Martin Čater, smučar

Boštjan Dermol, glasbenik

Tomaž Krajnc, scenarist in režiser

Stanislav Lipovšek, nekdanji celjski škof

Tim Mastnak, deskar na snegu

Simon Mlakar, ravnatelj Glasbene šole Celje

Oto Pestner, glasbenik

Peter Pišek, podjetnik

Alojz Razpet, ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra Celje

Aleksander Štucl, čarovnik

Kdo bo naj Celjan bo znano v drugi polovici januarja. Za naj Celjana lahko glasujete TUKAJ.