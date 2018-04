Znamka Dvorec Trebnik pod okriljem konjiške podjetnice

Blagovna znamka Dvorec Trebnik bo kmalu spet zaživela pod okriljem konjiške podjetnice Julije Sojič. Proizvodnjo priljubljene naravne kozmetike bo predvidoma začela še ta mesec, pišejo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.

Kot smo že poročali, je Mercator IP z januarjem opustil dejavnost proizvodnje in trženja naravne kozmetike pod to blagovno znamko in zdaj v prostorih Mercator centra v Slovenskih Konjicah dela sendviče za Mercatorjevo maloprodajno mrežo.

