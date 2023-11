Zmajčkova vesela nedelja v Kozje privabila številne družine

V Kozjem so včeraj priredili veliko brezplačno družinsko zabavo. Zmajčkova vesela nedelja je v Večnamensko dvorano privabila številne družine.

Otroke so pričakala napihljiva igrala, podali so se po športnem poligonu, občudovali so želvo, sovo, kengurujčka in papigi iz konjiškega Zoo Landa, ki so jih lahko tudi pobožali. Ogledali so si predstavo Gledališča Pravljičarna, Dejan Dogaja s svojim bandom pa je poskrbel za pravo otroško veselico z veliko petja in plesa. Dogajanje sta prikupno povezovali velika in mala voditeljica Alenka in Eva Vodušek, ki sta na odru pozdravili tudi županjo Kozjega Milenco Krajnc.

Številni so se ustavili v foto kotičku, kjer so ovekovečili zabaven družinski dan, privoščili so si kokice in palačinke, starši pa so se radi pomudili pri številnih stojnicah loklanih ponudnikov.

Zbrali smo nekaj fotoutrinkov, daljši prispevek o 1. Zmajčkovi veseli nedelji v Kozjem pa bo objavljen v novi številki Rogaških novic.

Prireditev, ki smo jo prvič pripravili Radio Rogla, Rogaške novice in Občina Kozje, so podprla številna lokalna podjetja in organizacije ter omogočila, da ni bilo vstopnine. (NK)

