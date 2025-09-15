Zmagovalni recept Vilme Topolšek: Slana bučna rulada s šunko

Na 22. Prazniku buč je Turistično olepševalno društvo Stranice prejelo prvo nagrado za Naj bučni recept 2025. Avtorica recepta je Vilma Topolšek.

Popolna ideja za hladno predjed ali prigrizek, ki navduši z bučnim okusom in lepo barvo. Preprosta priprava, čudovit rezultat!

Sestavine za testo:

  • 3 jajca
  • 1 žlička soli
  • 3 žlice moke
  • 1 kisla smetana
  • 4 žlice mletih bučnih semen
  • 1 pecilni prašek
  • 2 žlici bučnega olja

Nadev:

  • kisla smetana
  • hren
  • 4 žlice skute
  • šunka

Priprava:

  1. Jajca stepemo in primešamo moko s pecilnim praškom, sol, kislo smetano ter mleta bučna semena.
  2. Testo vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo pri 180 °C.
  3. Pečeno testo zavijemo v vlažno kuhinjsko krpo in pustimo, da se ohladi.
  4. Za nadev zmešamo kislo smetano, hren in skuto, začinimo s ščepcem soli.
  5. Ohlajeno testo premažemo z nadevom, obložimo s šunko in zvijemo v rulado.
  6. Pred serviranjem pustimo, da se dobro ohladi.

✨ Namig: Če želite izrazito zeleno barvo, v maso dodajte 2 žlici zmiksane špinače.

Foto: TOD Stranice