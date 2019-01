Zmagovalec resničnostnega šova Bar je Sandi Jug iz Poljčan

Resničnostni šov Bar, ki smo ga lahko preteklih 18 tednov spremljali na Planet TV, je po 124 dneh dobili zmagovalca. To je sinoči postal Sandi Jug iz Poljčan. “Morda celo več kot zmaga in denar šteje celotna izkušnja, ki je bila res enkratna in neponovljiva,” je po zmagi povedal Sandi.

Štajerc je navdušil tako sotekmovalce kot gledalce s svojo preprostostjo in delavnostjo. 30-letni Poljčančan je zmagal, saj je skupno dosegel največ točk (tako z zaslužkom v zadnjem tednu, ki se je pretvoril v glasove, kot tudi s telefonskim glasovanjem ter zmago v plesnem izzivu, ki mu je prinesla dodatnih 50 glasov).

Nekateri mediji so o njem zapisali, da je Sandi oseba, za katerega so tudi sotekmovalci ves čas poudarjali, da je ravno on tisti, ki je na začetku lokal na Kongresnem trgu 3 postavil na noge in ga spravil k življenju. Prav tako se je izkazal ne le kot odličen gostinec, temveč tudi kot nadvse načelen in miren človek. V kaosu, ki je predvsem na začetku šova občasno vladal v stanovanju, je ohranil mirno kri ter se ni postavljal na nobeno stran. Raje kot prepirom in obrekovanjem se je posvečal delu in s svojo skromnostjo in prijaznostjo pridobil naklonjenost ne le sotekmovalcev, temveč tudi gostov lokala in gledalcev šova.

Sandi je v preteklosti delal tudi v Penzionu Kračun Loče. Pred vstopom v Bar pa je delal v Gostilni Pulz, kjer mu drevi, ob 18. uri pripravljajo velik sprejem in zabavo ob zmagi!

Foto: organizator resničnostnega šova /Planet TV/