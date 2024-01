Zmagi z Rogle na Japonsko in v Avstrijo

Sezona svetovnega pokala v deskanju na snegu se je za tekmovalce v alpskem slogu s tekmo na Rogli prevesila v drugo polovico. Letošnja zmagovalca paralelnega veleslaloma sta Japonka Tsubaki Miki in Avstrijec Benjamin Karl. V izločilne boje sta se od Slovencev uvrstila Celjana Tim Mastnak in Rok Marguč. Šesti in enajsti čas kvalifikacij sta pomenila, da sta se slovenska reprezentanta med sabo pomerila že v osmini finala, obračun pa je dobil Marguč. Ta je v četrtfinalu izpadel prav proti Karlu in končal na 7. mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni. Mastnak je zasedel 11. mesto. Doslej najuspešnejši slovenski tekmovalec na Rogli Žan Košir ni izpeljal prve vožnje kvalifikacij, Gloria Kotnik pa je med ženskami osvojila 18. mesto in bila 29 stotink sekunde prepočasna za uvrstitev v finalni del (izločilne boje). Več v tiskanih izdajah Celjana in lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

