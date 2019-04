Zmagi z Mariborskega Pohorja odnesla Francoz in Britanka

Maribor je bil ta konec tedna prizorišče letošnje prve tekme svetovnega pokala v spustu za gorske kolesarje. Finale na Mariborskem Pohorju sta danes najbolje odpeljala svetovni prvak Francoz Loic Bruni in Britanka Tahnee Seagrave. Najvišji slovensko uvrstitev je s 5. mestom zabeležila Monika Hrastnik (Dorval AM). Edini Slovenec v moškem finalu je bil član slovensko-kanadske ekipe Unior/Devinci Factory Racing Jure Žabjek, ki se je med svetovno elito vrnil po lanskih težavah s poškodbami, in osvojil 20. mesto.