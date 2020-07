Zlatnik poezije Iztoku Geisterju

Letošnji prejemnik zlatnika poezije za življenjski pesniški opus in za prispevek slovenski literaturi je pesnik Iztok Geister Plamen. Zlatnik poezije je literarno priznanje, ki ga podjetje Fit media podeljuje od leta 2005 v okviru Veronikine nagrade.

Doslej so zlatnik poezije prejeli: Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Veno Taufer, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tone Kuntner, Gustav Januš, Marko Kravos, Andrej Brvar, Bina Štampe Žmavc in Ervin Fritz.

Kdo je Iztok Geister?

V slovensko poezijo se je Iztok Geister – Plamen zapisal kot ustanovni član avantgardistične umetniške skupine OHO. OHO je kombinacija besed UHO in OKO, kar že hkrati sporoča, da so OHO-jevci cenili vrednost likovno izraženega in pesniško izrečenega. Skupina se je zavzemala za drugačno vlogo umetnosti, tudi poezije.

Za Iztoka Geisterja Plamna so bistvo pesmi novi odnosi, v katere v pesmi vstopajo besede. Tematsko je njegova poezija upesnjevanje sveta, kjer stvari živijo svoje bivanje in svoje življenje. Ta odmik od poezije, ki je izpoved pesnika in nagovarja bralca s tradicionalnimi pesniškimi figurami, je neločljiv del identitete slovenske poezije in je še danes deležen posebne pozornosti literarne stroke. Čeprav obdobje avantgardistične, ohojevske poezije kmalu preglasi novo umetniško gibanja v slovenskem pesništvu.

Podelitev konec avgusta

Iztok Geister je več desetletij pozneje o tem času zapisal, da smisel ohojevske doktrine v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je kot plamen vzniknila izpod pepela humanističnih vrednot, seveda ni bil v malikovanju reči (stvari), temveč v razbremenitvi človeka okov lastne namišljene veličine. Opozarja na antropocentrizem, ki ga ni mogoče razbrati drugače kot prezir vsega, kar ni človek in kar tako ali drugače ne služi človeku.

Geister je slovenski literarni javnosti predstavil prvi knjižni prevod japonske poezije haiku.

Napisal je več proznih del in esejističnih knjig (med drugim Gozd skušnjav, Zagovori narave, Dopuščanje narave) in številna poljudnoznanstvena dela, zlasti o pticah.

Zlatnik poezije, ki ga izdelajo v celjskih zlatarnah, je vreden 1.000 EUR. Letošnja podelitev Veronikine nagrade, zlatnika poezije in male Veronike bo v Celju v torek, 25. avgusta 2020. Kakšna bo izvedba, še ni odločeno zaradi posebnih razmer.