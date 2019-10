Zlatko Ratej iz Tepanja želi prispevati k boljši prihodnosti

Zlatko Ratej. Tepanjčan, že vseh svojih 35 let. Pravnik, ki se ukvarja z intelektualno lastnino, sicer pa je predsednik lokalne SMC, nedavno imenovan v Svet stranke, aktiven tudi v lokalni skupnosti.

Kje ste trenutno zaposleni? Kaj pravzaprav delate?

Sem univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen na rektoratu Univerze v Mariboru. Na univerzi upravljam z intelektualno lastnino, ki obsega izume, videze izdelkov, razlikovalne znake in znanje ter izkušnje, ki jih dosežejo naši raziskovalci. V okviru svojega dela svetujem našim raz-iskovalcem pri pravni zaščiti intelektualnih dosežkov in njihovem trženju.

Pred časom ste prevzeli vodenje lokalne SMC. Ste tudi član sveta stranke. Kdaj in zakaj ste pravzaprav vstopili v politiko?

Zelo sem ponosen na zaupanje, ki mi ga je izkazal Zdravko Počivalšek, predsednik stranke SMC, ki me je predlagal v Svet naše stranke, čigar predlog je bil podprt na kongresu, ko so me izvolili. Kot član sveta želim predvsem ohranjati zagon članov SMC, da nadaljujemo dobro delo in ga nadgrajujemo. V politiko sem vstopil kot ustanovni član Stranke modernega centra (SMC) leta 2014. Odločitev je bila posledica takratne politike, ki ni našla pravih rešitev, kako Slovenijo popeljati iz krize. Rešitev vidim v slogi in ne v razdvajanju.

Ste sicer aktivni tudi v lokalni skupnosti? Kako?

Ker si želim več tudi za naše kraje, se trudim prispevati k ustvarjanju boljše prihodnosti tudi v našem okolju. Kot predstavnik države sem aktiven član Sveta Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, kjer dijaki dosegajo izjemne učne rezultate, pridobljeno znanje pa je cenjeno tudi onkraj zidov šole. Tudi v Centru Noordung v Vitanju imam vlogo predstavnika države, in mi je v velik ponos, da nam je uspelo doseči uspešne rezultate z ozaveščanjem ljudi o kulturalizaciji vesolja. Ker sem v prostem času velik ljubitelj športa, mi je v veliko veselje tudi delo v Svetu Zavoda za šport v Slovenskih Konjicah, kjer sem občinski predstavnik. Sem tudi član statutarno-pravne komisije na Občini Slovenske Konjice.

Kaj počnete v prostem času?

Rad izkoristim vse naravne danosti, ki jih imamo v naši čudoviti občini. Obožujem tek v naravi po naših podeželskih poteh. Še posebej rad skočim s kolesom na Roglo v Zreče. Redno hodim na ‘skalo’ in obiščem Lovrenška jezera. Še posebej rad izkoristim čudovito lokacijo naših teniških igrišč. Seveda sem tudi velik ljubitelj igranja košarke, ki jo igram od mladosti.

(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)