Zlatarska mojstrica Sara Selinšek: »Vse se začne z idejo«

Zlatarstvo Selinšek je več kot 40 let stara obrtna dejavnost. Oče je zlatarno odprl 1977. leta, 2003 pa je obrt prevzela hči Sara, ki še danes skrbi za poslovalnico na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici.

Sara Selinšek, sicer po izobrazbi zlatarka, pravi, da zlatarstvo, tako kot tudi nekateri ostali poklici, zahteva ročne spretnosti. »Vse se začne z idejo o izdelku, nadaljuje s skicami in pripravo materiala, nato sledi izdelava izdelka. Najboljša zgodba je tista, ki se zaključi z zadovoljstvom stranke.« Sara oblikovanje zlata opisuje kot edinstevno izkušnjo, saj ima ta žlahtna kovina visoko vrednost že stoletja.

A zlatarski poklic na žalost izumira. V Celju, kjer se je šolala tudi Sara, srednješolski program za poklic zlatarja ne obstaja več. »V Mengšu je zlatarski atelje, kjer prirejajo tečaje in se lahko izučiš za zlatarja,« dodaja zlatarka. Včasih si se za zlatarja lahko izučil v srednji šoli, danes pa to ni več mogoče. Zlatarske obrti se je možno naučiti na neformalnih izobraževanjih, ki so prilagojena za šolanje odraslih.

Sara je sicer ena redkih zlatark na Štajerskem, ki ima narejen mojstrski izpit. Kot pravi sama je to nadgradnja dela, ki ga opravljaš. »Se pa ob tem izobražuješ tudi na poslovno–ekonomskem in pedagoško–andragoškem področju, ki je potreben za izobraževanje vajencev. Ostali deli izpita pa se nanašajo na zlatarski poklic.« Dodaja, da imajo tudi stranke večje zaupanje v zlatarja in njegovo delo, ko vidijo priznanje za zlatarskega mojstra. (A. Sobočan)

