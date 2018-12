Zlata vrtnica in metla 2018: Najbolj je izstopal dvorec Lanovž

V Turističnem in kulturnem društvu Celje so prejšnji teden v Galeriji Kvartirna hiša pripravili zaključno prireditev, že 49. podelitev priznanj zlata vrtnica in metla 2018. Ta vsako leto tradicionalno podarjajo za lepo urejeno okolje in skrbno negovano cvetje. Zlato vrtnico je letos prejel obnovljeni Dvorec Lanovž, metlo pa lastniki objekta na Razlagovi 14 v Celju. Na prireditvi so skupaj podelili 33 priznanj, prostor v Kvartirni hiši pa je bil skoraj premajhen za vse nagrajence in obiskovalce. Seveda letošnjega prejemnika metle 2018 ni bilo na prireditev. Kot je pojasnila Vesna Golner, se je v vsem tem času, odkar ona vodi projekt po metlo oglasil le en ‘nagrajenec’.

Mesto je urejeno

»V mestu lahko opazimo, da je kakšna luknja premalo zakrpana, kakšna trava premalo pokošena, kakšna fasada neobnovljena, a ko pogledamo celotno sliko, lahko ugotovimo, da je mesto precej lepo urejeno. Majhne napake pa lahko sproti odpravijo, potrebna je le človeška volja. Človek je tisti, ki mora pokazati svoje željo in voljo, da bo takšno okolje spravil v red,« je uvodoma zbrane nagovorila Vesna Golner.

Manj sodelovanja lokalnih skupnosti

Predloge je komisija društva sprejemala od septembra naprej, in kot so ugotovili, je letos sodelovalo dosti manj lokalnih skupnosti kot sicer. Le pet, če smo natančni, zato jih je dobro izpostaviti: Krajevne skupnosti Ostrožno, Trnovlje in Pod gradom ter Mestni četrti Center in Gaberje. »K sreči so poleg lokalnih skupnosti predloge oddale še nekatere druge organizacije, najbolj dejavni so bili: Združenje za borcev za vrednote NOB Celje, Kulturno umetniško društvo Šmartno v Rožni dolini, PGD Ostrožno, Vizualno umetniško društvo AXx. On. M in več posameznikov.

Pet kategorij

Predloge so razporedili v pet kategorij glede na tip objekta in njegovo okolico: individualne hiše, večstanovanjske objekte, javne objekte in površine, poslovne objekte in kmetije. Izven teh kategorij sta vrtnica in metla, o katerih je odločal upravni odbor društva.