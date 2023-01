Doma vsako pomlad vrtičkarji potegnejo zakladnico raznih semen na dan. Vendar imajo tudi semena svojo življenjsko dobo. Za tista, ki ste jih prihranili od lanskega pridelka, ni dvoma, da so kaljiva, starejša pa morda ne bodo uspešno vzklila. Za najpogostejšo zelenjavo v naših vrtovih, smo preverili koliko let so posamezna semena še uporabna.

Semena čebule, črnega korena, pastinaka in peteršilja so uporabna 1 leto.

Dve leti je življenjska doba semen paprike, okre, pora in sladke koruze.

Tri leta vzdržijo semena brokolija, gomoljne zelene, graha, fižola, kitajskega zelja, kolerabe, korenčka, špinače, špargljev in zelene.

Po štirih letih še kalijo semena brstičnega ohrovta, buč, cikorije, cvetače, gorčice, jajčevca, koromača, lubenice, ohrovta, paradižnika, rdeče pese, repe in zelja.

Pet let so uporabna semena endivije, kumaric, listnatega ohrovta, muškatne buče, redkvice in solate.