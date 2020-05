Življenje v Celju vrača v stare tirnice

Prejšnji teden so dokončno odprli trgovine, gostinske lokale, restavracije, odprti so tudi veliki trgovski centri. Še vedno velja, da je potrebno upoštevati vsa priporočila NIJZ v boju proti širitvi koronavirusa. Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je preklical sklepa o zaprtju otroških in športnih igrišč ter o prepovedi zbiranja na otroških in športnih igriščih na javnih površinah v Mestni občini Celje.

Otroška in športna igrišča so bila zaprta od 16. marca. Prejšnji teden je ponovno začel voziti Celebus, v šolo pa so se vrnili nekateri otroci. Zdravstveni dom Celje in Splošna bolnišnica Celje še naprej delujeta pod posebnimi, sicer nekoliko bolj sproščenimi pogoji.

Ne glede na spodbudno umirjanje nevarnost širjenja koronavirusa še vedno obstaja, zato je treba dosledno upoštevati fizično razdaljo ter higieno rok in kašlja. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok in nošenje maske oziroma rute ali šala. (Foto FAS, UC)