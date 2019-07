Živali poleti – kaj moramo vedeti o skrbi za njih?

V teh dneh so se temperature povzpele do za mnoge komaj še vzdržne meje. Vročina pa ni obremenjujoča le za ljudi, temveč tudi za živali. Na Društvu za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila so pripravili nekaj napotkov za ravnanje z živalmi v vročih dneh. Objavljamo jih spodaj.

Pse vzemimo s seboj na počitnice

Pes naj gre na morje z lastnikom. Načrtujte dopust z avtom. Slovenija ima krasne možnosti za krajše vožnje do morja. Potujte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je hladneje. Vožnjo večkrat prekinite, naredite kratek sprehod. Okna ne smejo biti odprta zaradi prepiha. Prav tako pes naj ne gleda skozi okno, saj si lahko prehladi ušesa. Izogibajte se tudi klimi. Na plaži zagotovite senco, da se pes ne pregreje. Potapljanje ni priporočljivo zaradi morebitnega vnetja ušes. Igrajte se s plavajočo žogo in frizbijem. Zaščitite se pred okužbo s srčno glisto, ker je smrtnost ob okužbi tudi do 60 odstotna.

V poletih dneh je največja nevarnost za psa pregretje. Pes se namreč ne hladi s kožo, ampak le preko jezika in nekaj malega preko blazinic na tačkah. Znaki pregretja so pospešeno dihanje, omotičnost in apatičnost. Navadno pes leži, a je zelo nemiren in ima blede sluznice. Če s prstom pritisnete ob dlesen in se le-ta ne postavi nazaj v treh sekundah, je vaš pes dehidriran in ima lahko kasneje vročinski udar. V nobenem primeru ne polivajte pregretega psa z mrzlo vodo, saj je lahko to zanj smrtno nevarno. Pomembno je, da ukrepate hitro in poiščite pomoč veterinarja.

Mačke so najraje doma

Mačke potrebujejo ustaljen ritem in zato je bolje, da jih pustimo doma. Ob odhodu poiščimo prijaznega človeka, ki bo žival vsak dan obiskal, jo vsaj dvakrat dnevno nahranil in ji pospravil stranišče. Problem osamljenosti in dolgočasja lahko rešimo s posvojitvijo dveh kompatibilnih mačk. V tem primeru si mačke delajo družbo. Nekatere mačke so zelo navezane na lastnike, druge manj. Mačke iz prve skupine poskusimo vzeti s seboj. Lahko poskusite z isto dopustniško lokacijo vsako leto, da okolica ne bo predstavljala dodatnega stresa.

Kaj pa morske živali?

Rakci, morski ježki, morske zvezde, hobotnice in ribe za življenje potrebujejo morje, ne obale. Igranje ob vodi, v morju, s kamenčki, peskom in mivko, je nekaj krasnega. Otroška igra na obali ob morju pa naj ne vključuje živih živali. Morske živali naj ostanejo v morju. Vsako življenje je dragoceno, zato živali opazujmo in občudujmo z razdalje. V knjigah o živalih raziščimo, kaj potrebujejo za svoje življenje.

Starši bodite pozorni na svoje otroke in jim ne dovolite iz morja živali prinašati za kratkotrajno zabavo ali iz radovednosti. Otroci kasneje poškodovane živali zavržejo, nanje pozabijo, jih prepustijo počasnemu trpljenju in umiranju na soncu.

Tudi ptice so žejne

Pticam v poletni vročini ponudimo lončene napajalnike (stran od mačk) s svežo vodo z globino največ dva do tri centimetre, da se ne utopijo. Ptice namreč napajalnik uporabljajo tudi za kopanje. Napajalnik moramo vsak dan očistiti s svežo vodo. Nizkih lončenih posod z vodo bodo ponoči veseli tudi ježki, mačke, kune in druge nočne živali. Nočnim obiskovalcem ježem poleg sveže vode pripravimo še kvalitetne mačje brikete, jajček ali mokarje.

Race, labodi, ježki in druge živali

Živali ne hranimo s kruhom. Kupimo zrnje, ki je namenjeno hranjenju živali. Bodimo prijazni tudi do živih bitij, ki gnezdijo, počivajo v travi. Preglejmo travo pred košnjo. Prav tako ne uporabljajmo strupov za zatiranje škodljivcev in raje pripravimo naravno zaščito. Pri sekanju dreves preverimo, če so na drevju gnezda. Čr jih najdemo, jih prestavimo v bližino ali še bolje, odložimo sečnjo. Če vidimo obnemoglo čebelo, ji nastavimo sladkano vodo.