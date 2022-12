Zimska zelenjava: kodrolistni ohrovt

Zelo priljubljeno zimsko zelenjavo vzgajamo predvsem za zimski in zgodnje spomladanski pridelek. Listnati ohrovt namreč odlično prenaša mraz. Najpogosteje gojimo velike rastline, ki jim lahko več kot pol leta sproti pobiramo večje spodnje liste, ki so razviti že konec poletja, okusnejši pa postanejo po jesenskem mrazu in pozimi. S postopnim nabiranjem listov si zagotovimo pridelek naslednje leto, vse do konca marca. Listi so različnih oblik in barv. Najpogosteje gojimo zelen kodrolistni ali vijoličen dolgolistni ohrovt.

Listnati ohrovt vzgajamo enkrat letno, na vrtu pa zaseda prostor kar več kot polovico leta. Vzgojimo ga iz sadik, ki jih sejemo v mesecu maju. Listnati ohrovt ne potrebuje opore. Le v primeru zaščitne mreže pred srnami in zajci je dodatna opora nujna zaradi morebitne teže snega, ki se nabere na mreži.

