Zimska super zelenjava: repa

Repa je naša tradicionalna jed, ki si jo najpogosteje privoščimo v zimskih mesecih in je bogata z vitamini in minerali, hkrati pa ima zelo nizko kalorično vrednost.

Repa spada med korenovke, tako kot koleraba, korenje, redkvice, rdeča pesa, zelena in pastinak. Njeno znanstveno ime je Brassica rapa, poznamo pa veliko sort. Avtohtoni slovenski sorti sta na primer kranjska podolgovata in kranjska okrogla, že imeni pa povesta, da sta si na videz nekoliko različni.

Kot svežo zelenjavo jo lahko uživamo od meseca oktobra pa vse do marca. Repa je bogata z vitamini in minerali, obenem pa ima zelo nizko kalorično vrednost. Zdravju koristni so tudi zeleni deli rastline, zato je odpadka zelo malo. Mnoge raziskave so pokazale, da uživanje zelenjave, kot je repa, znižuje verjetnost pojava debelosti, sladkorne bolezni, bolezni srca in ožilja, obenem pa blagodejno vpliva na naš organizem. Ker je polna antioksidantov, upočasnjuje staranje, prehranska vlaknina pa poskrbi za boljšo prebavo. Zaradi vsebnosti prehranske vlaknine je prebava rednejša, s tem pa je rednejše tudi izločanje toksinov iz prebavnega trakta – lahko torej rečemo, da ima repa pravzaprav razstrupljevalne učinke. S tem poskrbi za zdravo črevesje, ki je ključnega pomena za močan imunski sistem.

Zaradi vlaknine imamo po zaužitju repe tudi dlje časa občutek sitosti, zato blagodejno deluje tudi na uravnavanje telesne teže, obenem pa na uravnavanje krvnega sladkorja. Ker vsebuje veliko kalija, poskrbi tudi za odvajanje natrija in s tem znižuje krvni tlak.