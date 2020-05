Žiga Šraml, glasbenik iz Šmarja pri Jelšah

Nek pesnik je nekoč zapisal: »Bodite zadovoljni, da živite, ker vam življenje ponuja priložnost, da ljubite, delate, se igrate in gledate zvezde.« Umetnik. Glasbenik. Grafik. Instagram ustvarjalec. Ljubitelj dobre hrane. Vse to so le drobtinice in sledi mladega Šmarčana Žige Šramla. Je razigran, preprost ter ponosen, obenem pa tudi član vokalne zasedbe IL DIVJI.

Glasba te spremlja že vse od rane mladosti. Radi se te spominjamo kot humornega člana Big banda Šmarje pri Jelšah, poznan pa si tudi po svoji dobri, stari kitari, ki ima za sabo bogato zgodovino. Od kod tako vneta ljubezen do glasbe, petja in igranja? “Res je. Big Band je bil super. Za glasbo me je navdušilo ogromno ljudi. V prvi vrsti moj dedi iz Topol, ki mi je prepeval ljudske narodne. Moj ati Lojze Šraml me je navdušil nad Avseniki, spomnim se tistega zelenega CD-ja »Tam kjer murke cveto«, ki ga je imel v avtu. V ‘žlahti’ smo s stricem Janijem in bratrancema Nejcem in Luko vedno sestavili priložnostni ansambel. Mama Minka pa je igrala v prvi zasedbi Zlate strune v Rogaški, tako da lahko rečem, da imam glasbo že v krvi. Vsekakor pa sem ponosen, da nastopam na 38 let staro kitaro Melodije Mengeš, na katero je igrala že mami.”

Si član, obenem tudi ‘leader’ glasbeno-vokalne zasedbe IL DIVJI. Vaši začetki segajo že v gimnazijska leta, kjer ste s fanti elegantno in prefinjeno združili svoje vokale. Danes pa veljate za ene najbolj prepoznavnih in uspešnih zasedb pri nas. Kakšen je občutek in pogled iz preteklosti na zdaj uspešno glasbeno pot, ki ste jo ustvarili skupaj? “Ponosen sem. Ponosen na fante, na vse, kar smo ustvarili. Vabili so nas v razne šove, talente in podobno in vse smo z veseljem zavrnili. Že takrat smo vedeli, da smo dovolj trmasti, da nam bo uspelo po lastni poti. Počasi, vztrajno in odprto. Glavna vrlina skupine je preprostost ter odprtost. Mislim, da nas imajo zato ljudje tako radi. Ne pretvarjamo se, ustvarjamo tisto, kar je všeč nam in očitno imamo dober okus, saj je vedno bolj všeč tudi ljudem. Bi pa rad dodal, da nisem ‘leader’, čeprav pojem večino glavnega vokala in igram kitaro. IL DIVJI smo sami močni člani in težko je kogarkoli zamenjati ali posebej izpostavljati, saj imamo skupno vizijo kot skupina. Ob vsem tem verjamem, da boste o nas slišali še veliko lepega. Je pa res, da je to leto za nas zelo posebno, saj smo ob 10-letnici delovanja zamenjali prvega tenorja. Florjan tako odhaja po svoji službeni poti, pridružil pa se nam je Klemen Rutar s Ptuja, ki je znan član bivše skupine Melos.”

Živimo v svetu, kjer moč socialnih omrežij daje velik vpliv, predvsem na mlade, pa tudi na vsakogar izmed nas. Ljudje se radi primerjamo s svetom, ki je poln navideznega blišča … Tudi ti imaš bogat in zabaven Instagram profil. Kaj meniš o vsem tem? “Meni Instagram predstavlja album spominov, ki jih vsake toliko pogledam in se spominjam raznih trenutkov ter seveda moje ljube hrane. Moram pa priznati, da je sedaj že več kot en mesec, odkar sem nazadnje kaj objavil. Odločil sem se, da si vzamem čas zase, za družino, delo, ki ga lahko opravljam od doma in se malo ločim od ‘navidezne’ družbe. Seveda pa smo s prijatelji ves čas na vezi in se slišimo parkrat na teden. Družbena omrežja imajo res velik vpliv. Predvsem pa bi raje kot podal mnenje mladim svetoval, naj ne nasedajo in naj ne iščejo tuje resnice in videza. Smo kakršni smo, frizura je taka kot je, če najdeš lepe hlače, jih kupi, sicer pa imej hrbtenico. Lastno mnenje in zdrava pamet sta tisto, kar izumira. Zato predlagam, da smo iskreni do sebe, drugi bodo to opazili.”

Celoten pogovor si lahko preberete v tiskani izdaji Rogaških novic. (Zala Plevnik)