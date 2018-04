Teniška igralka Tamara Zidanšek je ponovila uspeh iz lanskega leta in znova osvojila ITF turnir z nagradnim skladom 25.000 ameriških dolarjev v kraj Santa Margherita Di Pula. Konjičanka je na Sardiniji v današnjem finalu s 6:3 in 6:1 premagala italijansko kvalifikantko Anastasio Grymalska. Za Zidanškovo je to petnajsta posamična lovorika na ITF turnirjih v karieri, druga letošnja.