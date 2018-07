Žička kartuzija: Poletni glasbeni večeri v polnem teku

Tretji junijski petek so se v Žički kartuziji začeli Poletni glasbeni večeri. Tokrat so zbrani, v dolini svetega Janeza Krstnika, bili priča izjemni glasbeno – plesni predstavi z naslovom Obljubljena dežela. Nastopili sta domačin in svetovno uveljavljen glasbenik Marko Brdnik na harmoniki in kitarist Uroš Rakovec, ki sta uigrana glasbena naveza. Na čezžanrskem zvočnem potovanju ju je dopolnjeval bobnar Marko Lasič. Tako je sveže ustanovljeni trio, po imenu Baldur – po nordijskem bogu svetlobe, sijaja in miru, v Žički kartuziji poskrbel za polnokrvno glasbeno sozvočje samosvojih ustvarjalcev. Vse skupaj so nadgradili plesalci Tini Rozman, Marja Koren, Branko Potočan in Željko Božić.

Dogajanje v sklopu Poletnih glasbenih večerov se nadaljuje že jutri, ko bo v neokrnjeni Žički kartuziji, v akustični izvedbi nastopila legendarna skupina MI2.

Foto: Marko Bezenšek