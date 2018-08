Žička kartuzija: Dr. Janez Drnovšek je ljubil zdravilna zelišča

Konec februarja je minilo deset let, odkar se je poslovil dr. Janez Drnovšek. Vodil je kar dve državi, štiri vlade v samostojni Sloveniji, nazadnje pa ustanovil civilno gibanje. “S svojo molčečo karizmo, vztrajnostjo, preprostostjo in pogumom je zaznamoval Slovenijo in svet,” so med drugim zapisali v spremni besedi k razstavi ob 10. obletnici njegove smrti v Narodnem muzeju, kjer so razstavili tudi njegov legendarni plašč in čepico.

Drnovšek in Iršič

Janez Drnovšek je velikokrat obiskal Dravinjsko dolino, tudi izven službenih obiskov. V NOVICAH smo se pogovarjali z Dragom Iršičem, ki je pokojnega predsednika najprej spoznal na Mednarodno obrtno-podjetniškem sejmu, ki je potekal v Areni Bonifiki leta 2003. “Na tem sejmu v Kopru je obiskal tudi našo stojnico, in to je bilo moje prvo srečanje z njim,” pove Drago in nadaljuje: “Potem smo se velikokrat srečevali v Žički kartuziji, sploh v zadnjih letih njegove bolezni.”

Spomnimo, da je bil Drnovšek že leta 1999 operiran v ljubljanskem kliničnem centru, kjer so mu na ledvici odstranili maligno tvorbo. Dve leti kasneje so odkrili novonastale metastaze na pljučih, pozneje pa še na jetrih. Proti bolezni se je boril z alternativnim zdravljenjem in vedelo se je, da je bolj naklonjen alternativnemu zdravljenju kot uradni medicini.

Očem javnosti pa je bilo skrito, da se je med drugim, na prav poseben način, hodil zdravit tudi v Žičko kartuzijo. Drago nam še pove, da so te zdravilne točke geomantično strokovno raziskane na njegovo pobudo ter uveljavljene in določene s strani priznanega radiestezista Igorja Ziernfelda.

