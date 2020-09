Žička kartuzija je včeraj ob svetovnem dnevu turizma ponovno odprla svoja vrata za vse obiskovalce. Tekom dneva so pripravili več brezplačnih vodenih ogledov. Spečo lepotico si je s turističnimi vodniki ogledalo skoraj 150 obiskovalcev. Kar nekaj je bilo tudi tekačev Konjiškega maratona, ki so jim brezplačen vstop omogočili preko celega vikenda in na ta način povezali dva lepa dogodka z dušo. (Z. M.)

