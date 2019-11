Žiče: Vinske zgodbe žičkih ponudnikov

Turobno vreme ni zmotilo 26 ljubiteljev pohodništva, ki so se odzvali povabilu Turističnega društva Žička gorca na sprehod med žičkimi vinogradi. Najprej so se okrepčali z zeliščnim čajem iz Zeliščnega vrta Majnika in domačimi kifeljčki. Zbrane sta pozdravila Rosana Šuc Ravničan in predsednik Krajevne skupnosti Žiče Jože Satler, nato pa so zapeli nekaj domačih pesmi, med katerimi ni manjkala En hribček bom kupil.

S pesmijo so se poklonili žički vinski trti. »Mi imamo srečo, da hribčkov ne rabimo iskati daleč naokoli, saj nas obdajajo čudoviti vinorodni griči. Najbližja Žička Gorca je posuta z vinogradi, v katerih pridni domačini prideluje vrhunsko vinsko kapljico. Zato si je naše turistično društvo nadelo ime po tem prečudovitem koščku pokrajine,« je povedala Šuc Ravničanova. Obiskali so domačije Rečnik, Kalšek-Podkrajšek ter Arbajter, ustavili so se tudi v Čerjakovi gorci ter pri družini Kračun (Najglič). Tako so spoznavali Žiče z okolico skozi kulinarično in vinsko ponudbo in se ob tem prijetno zabavali.