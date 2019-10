Žiče: vinogradniki so se zahvalili za dobro letino

Vinogradniki so se minulo nedeljo zbrali v Žičah, da bi se zahvalili za dobro letino v vinogradu in dober vinski letnik.

Zahvalno mašo v tamkajšnji cerkvi so organizirali vinogradniki iz Žič in Draže vasi, skupaj z župniščem iz Žič in konjiškim Vinogradniško-vinarskim društvom.

Pri maši so se zahvalili za dober vinski letnik 2019, ob zvokih pesmi skupine Zven in številnimi gosti, tudi aktualno vinsko kraljico Slovenije Meto Frangež. Po maši so pripravili še druženje ob mladem vinu in prigrizkih, za glasbo pa so poskrbeli člani Ansambla Štravs.Zahvalna maša je zdaj že tradicionalna. Že četrtič so jo pripravili zadnjo nedeljo v oktobru, ponovili pa jo bodo spet prihodnje leto. (N. K., Foto: Foto-Music.com)