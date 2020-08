Žiče: Prvič so se sprehodili Kartuzijanski poti vina in zeliščnih napitkov

Danes v Žičah poteka sprehod po posebni Kartuzijanski poti vina in zeliščnih napitkov. Udeleženci dogodka s turistično vodnico Nino Buh spoznavajo to majhno, a vseeno zelo bogato, vasico, po kateri se imenuje kartuzijanski samostan v dolini sv. Janeza Krstnika – Žička kartuzija.

Žiče so obdarjene z mnogimi še neodkritimi naravnimi in kulturnimi danostmi in le malokdo ve, da so kartuzijani tukaj že pred 800 leti pridelovali vina in zeliščne napitke. Ravno to izročilo želijo danes v sodobni obliki predati naprej. Na začetku današnje poti smo se jim pridružili tudi mi.

Zeliščni napitki in čaj inovativne kmetice

Sprehod smo začeli pri vaškem kozolcu, kjer nas je s kartuzijanskim Epom pozdravila Katja Temnik, oseba, ki je dolgo tlečo idejo za dogodek ‘spravila’ v akcijo. Zbrane so nagovorili predstavniki tistih, ki so soomogočili izvedbo dogodka: predsednica Turističnega društva Žička gorca Žiče Rosana Šuc Ravničan, župan Občine Slovenske Konjice Darko Ratajc, vodja Projektnega sveta za turizem, kulturo in šport v občini Slovenske Konjice Janez Jazbec, predsednik Krajevne skupnosti Žiče Jože Satler in vodja Turistično informacijskega centra Slovenske Konjice Tjaša Kangler.

Vsi govorniki so si bili enotni, da gre za dober in srčen projekt, za katerega si želijo, da postane tradicionalen. Tako smo si okoli vratu oprtali torbico z lončenim kelihom iz lončarskega ateljeja v Žički kartuziji in se odpravili naši prvi postojanki naproti. Šli smo do cerkve Sv. Petra, kjer smo si ogledali fresko Svetega Krištofa. Nato smo pot nadaljevali do zeliščnega vrta Majnika, kjer sta nas sprejeli mlada inovativna kmetica 2019 po izboru javnosti in najboljša podjetnica v kmetijstvu 2020 Katja Temnik ter njena mama Majda. Okušali smo dišeče ekološke zeliščne čaje in napitke, popeljali sta nas tudi po svojem zeliščnem vrtu.

Nato so se naše poti žal že razšle, vsi zbrani – bili so od blizu in daleč – pa so radovedni nadaljevali proti Škednju k Bezenškovim, kjer imajo eno redkih še delujočih žag z mlinom v Sloveniji. V središču Žič na dvorišču prenovljene mogočne kartuzijanske pristave so poskusili sok iz aronije Aronita, ki je prejel zlato priznanje Dobrot slovenskih kmetij.

V času objave tega prispevka verjetno že okušajo kartuzijansko enolončnico pri kulturnem domu ali pijejo kavo v bližnji kavarni S-Caffe. Kasneje bodo šli do Žičke gorce. Ustavili se bodo pri domačiji Kalšek-Podkrajšek, kjer jim bodo postregli z domačo penino. Nato bodo obiskali še priljubljeno Čerjakovo gorco in degustirali vino v kleti Kračun. Na koncu bodo okušali vinsko kapljico vinogradništva Kobale, večkratnega prejemnika zlatega priznanja.

Korak k turističnem razvoju doline sv. Janeza Krstnika

Kratka prisotnost na poti, po kateri so nekoč hodili Kartuzjani, nas ni pustila ravnodušne, spoznali smo se z delčkom bogate naravne, kulturne in duhovne dediščine kartuzijanov v povezavi z butičnimi žiškimi ponudniki. To je, kot pravijo organizatorji, tudi namen dogodka. Spodbuditi želijo prepoznavnost kvalitetnih lokalnih ponudnikov in naravnih danosti kraja. Kartuzijanska pot vina in zeliščnih napitkov hrkati predstavlja tudi korak k turističnemu razvoju cele doline Svetega Janeza Krstnika v skladu z glavnimi smernicami razvoja slovenskega turizma: zeleno, butično in trajnostno. (Z. M.)

Še več, tudi kakšni so vtisi udeležencev, kaj so povedali glavni deležniki in kakšna je vizija za naprej pa v naslednji številki NOVIC.