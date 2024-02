Zgodaj spomladi lahko obrežemo sivko

Sivka je grm, ki potrebuje pravilno obrezovanje, da ohranja svojo lepoto. Deli poganjkov, ki so stari nekaj let, olesenijo in ogolijo. Listi in cvetovi so le na svežih poganjkih. To moramo upoštevati, kadar obrezujemo, saj, če obrežemo vse do olesenelega dela, bo rastlin izgubila lep videz. Iz olesenelih delov ne poženejo novi poganjki, če pa, pa se razvijejo zelo hitro rastoči poganjki, ki kvarijo videz. Z obrezovanjem skrbimo, da ni preveč olesenelih poganjkov. Oleseneli deli so krhki in se v snegu lahko polomijo.

Zaradi naštetega je pomembno, da sivko obrezujemo že v mladosti. Obrezovanje mladih rastlin bo sprožilo gosto rast, kar bo grme sivke naredilo lepše in z več cvetovi.

Najbolj primeren čas obrezovanje je takoj po cvetenju, v drugi polovici avgusta ali zgodaj spomladi, ko odstranimo odmrle dele in skrajšamo lanskoletne poganjke, če tega nismo storili po cvetenju.

