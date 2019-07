Zevnik prikuhal več kot 1.500 eur

Master chef iz Nove Cerkve Tomaž Zevnik je s prijatelji pripravil dobrodelni dogodek za pomoč nadarjenima športniku in glasbeniku.

Tomaža smo spoznali v minuli sezoni priljubljenega televizijskega šova MasterChef. Prepoznavnost in priljubljenost med podporniki sta ga spremenila – postal je namreč samozavestnejši, a vendar zvest sebi. S prijatelji, pomagali so mu tudi člani Turističnega društva Nova Cerkev, je pripravil dobrodelni kulinarični dogodek.

Denar za 12- in 13-letnika

Idejo sta dobila skupaj s prijateljico Ano Hotko in k sodelovanju povabila še Leo klub Mavrica Celje, s katerim so se odločili zbrana sredstva od prodaje vstopnic podariti v dobrodelni namen. »Strast do kuhanja bi rad delil med ljudmi in za ljudi, zato želim pomagati mladim talentom,« pravi Tomaž. Zbrali so 1.527 eur, ki jih bodo podelili dvanajstletnemu Marcelu iz Celja, ki je tekač na smučeh, in trinajstletnemu Tilnu, bobnarju iz Slovenske Bistrice. Oba sta svojemu talentu, kljub neprijaznim življenjskim izkušnjam, povsem predana in vsak na svojem področju vadita oz. trenirata po več ur dnevno. Prikuhan denar jima bo gotovo pomagal na njuni poti do uresničitve sanj: Marcel bi rad postal olimpijski prvak, Tilen pa si želi svoj bend.

Jedi iz šova teknile vsem

Na dogodku, ki so ga pripravili v idiličnem okolju Sorževega mlina v Polžah pri Novi Cerkvi, je Tomaž pripravil tri jedi, ki jih je postregel tudi žirantom v šovu. Tako so obiskovalci lahko podoživeli trenutke iz šova, ki jih je Tomaž pokomentiral v pogovoru z voditeljico, sicer njegovo sosedo, Aljo Tihle Hren, le, da so tokrat jedi tudi okusili, ne samo občudovali njihovega videza. Jedi je pripravljal v živo pred gosti in s pomočjo prijateljev, tudi Bojana Bešterja, sotekmovalca iz oddaje.

Začel je s postrvjo juho, ki jo je, tako kot v oddaji, pripravil kar na žaru (za vegetarijance pa soba testenine z zelenjavo in ingverjem). Glavni krožnik dneva je bil Karimov sendvič, znamenit sendvič z govedino, ki ni prepričal samo žiranta iz šova Karima Merdjadija, temveč vse obiskovalce tokratnega dogodka (za tiste, ki ne jedo mesa, je pripravil sendvič z rdečo peso). Pika na i je bila seveda sladica – povsem v Tomaževem stilu je to bila Matcha tortica.

Naslovna fotografija: Goran Obradović

Fotografije v članku: Ana Sajovic