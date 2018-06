Ženska rokometna reprezentanca bronasta na sredozemskih igrah

Slovenske rokometašice so danes na sredozemskih igrah v Tarragoni dobile tekmo za tretje mesto, s 30:29 so premagale Makedonke. Pohod do brona so Slovenke začela 23. junija s porazom proti Španiji (29:17), dan pozneje so premagale Portugalke (29:24). Na turnirju so proti slovenski izbrani vrsti klonile tudi Italijanke (33:23) ter Grkinje (29:24). V polfinalu so Slovenke izgubile proti Črni gori (26:23). Med drugim so bile v slovenski reprezentanci tudi Celjanka Ines Amon (RK Krim Mercator) ter članici celjskega kluba Z’dežele Sankaku Klara Hrovatič in Eleonora Kodele.

Foto: RZS