Ženska reprezentanca v nov cikel z močnim štajerskim pridihom

Znova se je zbrala ženska članska košarkarska reprezentanca. #rakete v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 čakata tekmi z Madžarsko (9. novembra v Sopronu) in Bolgarijo (12. novembra na Kodeljevem v Ljubljani). Za tokratni cikel je vabilo selektorja dobilo štirinajst igralk, tudi Konjičanka Ajša Sivka in Zrečanka Zala Šrot, ki igrata v Italiji. Selektor Georgios Dikaioulakos pa računa tudi na tri igralke Cinkarne Celje, in sicer Blažo Čeh, Leo Bartelme in Mojco Jelenc. (Jure Mernik)

Foto: FIBA