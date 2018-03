Zemljišča v Šmarju kupuje podjetje GIC gradnje

Občina Šmarje pri Jelšah ‘veliko’ in ‘malo’ parcelo v poslovni coni zahod (ob Molu in ribniku) neuspešno prodaja že kar nekaj let, sklicanih je bilo že 15 dražb, ugodne gospodarske razmere in lega parcel pa so začele na plano privabljati prve kupce.

Za komunalno neurejene parcele je občina na zadnji dražbi zahtevala 230.316 evrov. Ker so komunalno urejene parcele za kupce zanimivejše, je občina lani ureditev poslovne cone umestila v ‘Dogovor za razvoj regij’. Vrednost ureditve, ki zajema tudi ureditev cestne infrastrukture in izgradnjo levega zavijalnega pasu, je 430.758 evrov, od tega bi občina pridobila 252.897 evropskih sredstev, vložiti pa bi morala 177.860 evrov. V primeru, da občina sprejme ponudbo podjetja GIC gradnje, ki znaša 525 tisoč evrov za obe parceli, si pokrije tako prodajno vrednost parcel kot lastni vložek za komunalno ureditev.

Slišati je, da naj bi podjetje GIC gradnje zemljišča namenilo za poslovno-trgovsko dejavnost, neuradno je bilo govora o trgovini Hofer.

Več v današnjih Rogaških novicah.