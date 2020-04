Zelenjavni zrezki z drobnjakom

Za 4 osebe potrebujemo:

šopek drobnjaka

500 g krompirja

200 g korenja

3 čebule

3 jajca

3 žlice drobtin

3 žlice ovsenih kosmičev

olje

sol in poper

250 g kisle smetane

2 žlici limoninega soka

Priprava:

korak:

Drobnjak na drobno narežemo. Krompir in korenje na drobno naribamo, čebulo pa na drobno sesekljamo. Krompir, korenje in čebulo pomešamo z jajci, drobtinami, ovsenimi kosmiči in dvema tretjinama drobnjaka ter solimo in popramo.

korak:

V ponvi segrejemo olje. Z večjo žlico zajemamo zmes in na olje polagamo kupčke ter jih sploščimo. Pečemo na srednji temperaturi na vsaki strani 2 do 3 minute. Zlato zapečene zrezke odcedimo na papirnati brisači.

korak:

Kislo smetano zmešamo s preostalim drobnjakom in začinimo še s soljo, poprom in limoninim sokom. Zrezke postrežemo s smetanovo omako in z zeleno solato.