Zelena juha z domačimi njoki

Sestavine za 4 osebe:

1 mlada čebula

100 g čemaža

100 g špinače

1 l jušne osnove

sok polovice limone

500 g njokov

pol žličke muškatnega oreščka

sol in poper

oljčno olje

za postrežbo: 1 dl sladke smetane, trobentice

Priprava

1. korak:

Čebulo nasekljamo in jo popražimo na oljčnem olju.

2. korak:

Zalijemo z jušno osnovo. Mi smo uporabili domačo, v kateri je bilo še nekaj jušne zelenjave, lahko pa to nadomestite z jušno kocko, ki jo raztopite v vodi.

3. korak:

Ko tekočina zavre, dodamo čemaž in špinačo. Pokrijemo za minuto, da se listki zmehčajo, nato pa vse skupaj spasiramo s paličnim mešalnikom.

4. korak:

Začinimo z muškatnim oreščkom, soljo, poprom in sokom limone.

5. korak:

Dodamo njoke in kuhamo približno 2 minuti, da priplavajo na površje juhe.

6. korak:

Postrežemo z malce sladke smetane in s trobenticami.