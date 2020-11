Že peta slikanica o Zinki Črepinki

Slatinčanka Zinka Kobula Kamenšek na izviren način predstavlja steklarstvo in steklarski poklic.

Letos je izšla že peta otroška slikanica o Zinki Črepinki, kjer junakinja Črepinka steklarstvo in njegove kompleksne postopke predstavi na otroku razumljiv način, hkrati s tem širi obzorja tudi odraslim. Zbirko Zinka Črepinka za zdaj sestavlja pet knjig: Zinka Črepinka, Črepinka uči slikati na kozarce, Črepinka in vonj steklene juhe, Črepinka in steklene palačinke ter Zinka in steklene kape. Zbirko spremljajo še serije izdelkov iz stekla in keramike, Črepinkina pesem in otroška gledališka predstava Črepinkine čarobne črepinje. Ko avtorica z navdušenjem govori o literarnem ustvarjanju in steklarstvu, hitro izvemo, da še ni rekla zadnje besede, kar brez oklevanja potrdi: »Še pol poti ni, koliko je še vsega lepega … koliko je še tehnik, ki jih želim predstaviti.« Gre za zbirko, ki nastaja v samozaložbi, a poudari, da brez pomoči sponzorjev ne bi šlo: »Teh je kar nekaj, jih ne bi izpostavljala. Rekla pa bi, da to niso samo moje knjige, ampak delo vseh, ki so sodelovali.«

Več o zadnji Črepinkini knjigi najdete v novih Rogaških novicah.