Že 20-ič vabi Poletni duhovni tabor

Več kot tisoč udeležencev se je v minulih dveh desetletjih zvrstilo na Poletnem duhovnem taboru v Žički kartuziji. Prihajajo z vseh koncev Slovenije, različnih starosti in poklicev, a z istim namenom. Želijo se ustaviti v vse hitrejšem tempu življenja, se umiriti in sprostiti ter povezati s samim seboj in naravo.

Začenjajo 8. julija, prijave še mogoče

Po mnenju pobudnice in organizatorice tabora psihiatrinje Cvijete Pahljina je prostor Žičke kartuzije idealen za to, saj je prežet s prav posebno energijo. To so vedeli že naši predniki. “To poletje Duhovni tabor organiziramo že 20. leto zapored. Program ostaja podoben kot minula leta, usmerjen je v poglobljen razmislek o smislu bivanja, ustvarjalnosti, radosti, veselju…,” pravi in dodaja, da so tabori so enotedenski. Začnejo 8. julija in nadaljujejo šest tednov zapored. Vse skupine še niso zapolnjene, zato prijave še sprejemajo na naslovu cvijeta.pahljina@gmail.com.