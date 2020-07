Združeni ponudniki vabijo na počitnice na Pohorje

Turistični ponudniki so se združili in povezali ponudbo tega območja v kampanjo Pohorje 365.

V skupno kampanjo Pohorje 365 so se povezali turistične organizacije in agencije ter ključni nosilci turizma okoli Pohorja. Skupaj so oblikovali turistične pakete in tako povezali celotno ponudbo na Pohorju.

Pohorje, vse od Maribora preko Rogle do Koroške, ponuja mnoge nove in še neraziskane kotičke. Pohorje po mnenju turističnih delavcev postaja izvrstna destinacija za družine, športne navdušence, pa tudi profesionalne športne ekipe. Glavne prednosti tega območja so poleg naravnih danosti še kakovostna ponudba in konkurenčne cene.

Tudi pozimi?

Da bi o obisku prepričali turiste, so nosilci turizma zavihali rokave in oblikovali skupne

turistične pakete za različne ciljne skupine. Predstavljeni so na spletni strani turistične agencije Pohorje turizem pa tudi na spletnih mestih drugih partnerjev.

Promocijsko kampanjo sicer širijo preko družbenih omrežij Visit Pohorje in spletnih mest partnerjev.

Kot je poudaril direktor LTO Rogla-Zreče Domen Vogelsang, to povezovanje omogoča bolj učinkovito delovanje celotnega prostora, prenos dobrih praks, oblikovanje celovitejših petzvezdičnih doživetij, specializacijo in večjo prilagodljivost zahtevam turističnega gosta.

Poletna kampanja bo trajala do konca oktobra, a si želijo, da bi se raztegnila tudi čez zimo, nekoč tudi z enotno smučarsko vozovnico, o kateri že dolgo razmišljajo. (N. K.)