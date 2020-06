Zdravstveno letovanje: Na sonce in morje po dobro počutje

Renata Gabrovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, je povedala, komu je namenjeno zdravstveno letovanja na Debelem rtiču in zakaj ga velja izkoristiti.

Pa se zazriva najprej v preteklost. Kam segajo začetki Mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču?

Zamisel o nastanku zdravilišča in letovišča za otroke na Debelem rtiču se je porodila leta 1955, s pomočjo prostovoljcev pa je prvih 100 otrok na letovanje prišlo 13. junija leta 1956, kar dandanes obeležujemo kot rojstni dan Mladinskega zdravilišča na Debelem rtiču.

S pomočjo donacij ter prostovoljnega dela se je Mladinsko zdravilišče z leti postopoma dograjevalo in dobivalo današnjo podobo, njegova skrb in poslanstvo pa se tudi v današnjem času kažeta kot udejanjanje vizije, ki je nastala daljnega leta 1955. Čudovito naravno okolje in izpopolnjena infrastruktura pripomoreta k izjemi krepitvi zdravja in boljšemu počutju tako otrok, najstnikov in družin kot tudi starostnikov.

Tudi to poletje bodo tod lahko počitnikovali otroci in najstniki iz vse Slovenije, tudi s širšega Konjiškega. Komu je namenjeno zdravstveno letovanje?

Namenjeno je otrokom in mladostnikom, od 5. do 19. leta starosti, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020). Lanskoletnega letovanja se je udeležilo 38 otrok iz konjiške, zreške in vitanjske občine. Naše Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice se je prijavilo na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in prejeli smo 40 prostih mest. Dveh otrok starši potem niso vključili v letovanje – eden je zbolel, drugi pa si je tik pred odhodom premislil.

Kako poteka prijava?

Prijavnice so na voljo v pisarni Območnega druženja Rdečega križa Slovenske Konjice. Starši jo lahko prevzamejo v dopoldanskem času, lahko pa jo pošljemo tudi v elektronski obliki. Sicer pa imajo prijavnice na vseh šolah v naših občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Prijavnica je sestavljena iz dveh delov: prvi del izpišejo starši, drugi del pa otrokov osebni zdravnik. Če je torej otrok bil v obdobju od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020 vsaj dvakrat pri zdravniku, ali pa je prejel zdravila, ki jih jemlje zaradi kronične bolezni, potem ima pravico koristiti zdravstveno letovanje. Ko starši prinesejo izpolnjene dokumente v pisarno Rdečega križa, naj obenem dostavijo še zadnjo odločbo o otroškem dodatku, na osnovi katerega določimo višina prispevka staršev, ki pa ni višji od 90 evrov. Razliko plačajo konjiška, zreška ali vitanjska občina, odvisno v kateri občini otrok domuje. Za starše je to zagotovo ugodna priložnost, da svojega otroka pošljejo na morje, v varno okolje, kjer je zanj res odlično poskrbljeno.

Letošnje zdravstveno letovanje bo od 19. do 29. julija.

V nedeljo, 19. julija, se bomo vkrcali v avtobus, ki nas bo odpeljal dogodivščinam naproti. V spremljevalni ekipi bomo zaposlene in prostovoljke Rdečega križa, vsi pa bomo takrat verjetno še morali nositi maske in skrbeti za razkuževanje rok. Ko bomo prispeli na Debeli rtič, bomo otroke predale v varne roke mladih vzgojiteljev, ki bodo 10 dni skrbeli, da bodo otroci preživeli zabavne in varne počitnice. Otroci bodo lahko koristili nogometno igrišče na umetni travi, igrali namizni tenis, se mudili v amfiteatru, kjer bodo poslušali glasbo. Čaka jih izlet z ladjico v Izolo. Uvedli pa smo tudi novo pravilo – preživljanje počitnic brez telefonov, tablic in drugih vrednih stvari.

(V celoti si intervju preberite v četrtkovi izdaji NOVIC)