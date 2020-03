Zdravstveni dom Sl. Bistrica postaja vstopna točka

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica postaja vstopna točka in tudi način dela se spreminja. Vse okoliške ambulante bodo zaprli, preglede bodo izvajali le v zdravstvenem domu oz. v posebnih izolacijskih zabojnikih. Dva so že imeli, dodatne so postavili danes.

Delo so ali še bodo prestrukturirali, vključujejo tudi ambulante bližnjih zasebnikov.

»V tej fazi širjenja bolezni COVID 19, ko računamo, da je lahko že vsak od nas nosilec virusa, nobenega pacienta ne bomo več pregledovali brez zaščitne opreme. Strogo bomo ločili tiste, ki so sumljivi na okužbo s tem virusom. Vsi bodo dobili kirurške maske in vsi bodo pregledani v zaščitni opremi zdravstvenih delavcev,« pojasni direktorica bistriškega doma, zdravnica Jožefa Lešnik Hren.

Zaščitnih sredstev je ta hip dovolj

V Slovenski Bistrici je po včerajšnjih podatkih z NIJZ 5 obolelih, neuradno pa vsaj 10 x več, predvidevajo v ZD, kjer so včeraj tudi dobili potrebna zaščitna sredstva. Ta hip jih imajo dovolj. Po zagotovili ministrstva za zdravje bo tako tudi v prihodnje. Kot povedo v ZD, zdaj ogromno stvari že delajo po telefonu – recepte, staleže.

Nova organiziranost ambulant

Dostop do osebnega izbranega zdravnika je že zdaj otežen, od prihodnjega tedna pa skoraj zagotovo ne bo več možen.

Paciente in zdravstvene delavce želijo čim bolj zavarovati pred prenosom okužbe. Zato bo odslej ena ambulanta za preglede akutno zbolelih z veliko verjetnostjo za COVID 19, druga ambulanta bo za kronične bolnike, tretja za preveze, četrta za urejanje administrativnih zadev, recepte, staleže.

Obnašajte se, kot da ste okuženi!

»Pomembno je, da naj se vsi ljudje obnašajo tako, kot da so potencialno okuženi,« poudarja Jožefa Lešnik Hren: »Zdaj dobivamo ogromno želja po testiranju. Ljudje, ki dobijo prehlad, želijo testiranje. A to nič ne reši. Če imaš prehlad, je velika verjetnost, da si okužen, ni pa nujno. Tudi če boš danes testiran, je virusa v zraku zdaj toliko, da ga lahko dobiš jutri.

Izolacija je pomembna prav zato, da preprečimo prenos virusa. Zato se moramo in v službi in na cesti in doma obnašati tako, kot da smo okuženi. Posebej velja to za tiste, ki imajo v družini kronične bolnike ali starejše. Ne glede na to ali so okuženi ali zdravi – naj se izogibajo en drugega. Naj se pogovarjajo iz enega prostora v drugega, naj kosilo jedo ločeno … Testiranje danes ni smiselno, ker to ne pove nič drugega kot trenutno stanje. To je zelo resno navodilo vsem, ki se željo zaščititi pred virusom.« (B. Petelinšek)