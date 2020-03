V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so včeraj še poostrili ukrepe, s katerimi želijo obvladati epidemijo COVID 19.

Zdravstveni dom je zaklenjen. Pred vstopom so zdravstveni delavci, v dom spustijo le bolnika, ki je naročen. Delo je organizirano tako, da se skušajo izogniti stiku pacientov z zdravstvenimi delavci. Organizirali so dodatne telefonske vstopne točke. Pacienti se bodo z zdravniki posvetovali predvsem po telefonu. Če je nujen pregled in bi pacient lahko bil povezan z okužbo, pa ga pregledajo v izolirnici, torej v kontejnerju, ki so ga postavili pred zdravstvenim domom.

Zmanjkuje zaščitne opreme

»Zaskrbljeni smo, saj nam zaščitne opreme zmanjkuje, verjamem, da jo bomo še pravočasno dobili. Upam, da bodo pacienti spoznali, da je za njih in za nas bolje, da se slišimo po telefonu in da ne obiskujejo zdravstvenega doma.

Epidemija, kakršni smo priča zdaj, se v času našega življenja še ni pojavila. V zdravstvenem domu smo zato povzeli številne postopke, s katerimi najbrž nekdo, ki se z njimi srečuje kot pacient, ni najbolj zadovoljen, ampak to so postopki, ki se uporabijo zato, da se bolezen ne bi širila,« pravi direktorica, zdravnica Jožefa Lešnik Hren in poudari:

»Zdravstveni dom je največje žarišče infektov. Mi smo najbolj potencialno kužna točka. Če bodo občani po nepotrebnem obiskovali našo hišo, bodo najbolj verjetno zboleli. Zato smo povzeli vse te ukrepe, ki so bili svetovani v uredbi: odpovedali smo vse preventivne dejavnosti.«

Odpovedana prventiva

Odpovedali so vso fizioterapijo, vso specialistično dejavnost, rentgensko slikanje, vse preglede šolarjev in malih otrok razen otroških posvetovalnic do prvega leta, prav tako so odpovedali vse nenujne storitve na patronaži in tudi kompletno zobozdravstvo, saj je prav tu zelo velika možnost prenosa okužbe.

»Zobozdravniki in zobozdravstveno osebje je najbolj ogroženo, da se okuži od potencialno obolelega. Zato je zobozdravstvo v celoti odpovedano in vse preusmerjeno v enotno vstopno točko v Mariboru v ulici Kneza Koclja. Tam pa bodo jemali samo nujne primere – to je oteklina, krvavitev, huda poškodba. Vse drugo se bo odklanjalo, prestavljalo na kasneje, ne vemo kdaj.«

Pričakovanja

Kaj pričakujejo, kako bo v prihodnjih dneh, tednih?

»Menim, da bo zbolelo 10 do 20 % populacije, večina bo to prebolela brez posledic. Ogroženi so starejši, tisti s kroničnimi boleznimi – ljudje z boleznimi srca in ožilja, astmatiki, sladkorni bolniki, tisti ki so na zdravilih, ki zavirajo imunsko odpornost … Večna mladih in zdravih bo verjetno prebolela bolezen podobno kot gripo.

Pričakujemo, da bo manj bolnikov ta teden, morda še naslednji. Potem pa se bo videlo, kje smo. Pojavili se bodo tisti, ki so težje prizadeti, bolnišnice bodo verjetno bolj polne od drugega tedna.

Poziv k samoizolaciji

Vse pozivamo k samoizolaciji. Če se bomo uspešno izolirali, bo potek bolezni zagotovo upočasnjen in bo zmogljivost zdravstvene službe ostala. Bojim se, da bomo zdravstveni delavci prvi zboleli in nato ne bo osebja, ki bo lahko izvajalo nujno medicinsko pomoč. Vseeno računam, da bomo z zaščitnimi sredstvi omejili to na čim manjšo mero.

In potem? Verjetno bo v naslednji fazi treba organizirat delo na način, da pacienti ne bodo več imeli dostopa do svojega osebnega izbranega zdravnika, ampak se bo vse organiziralo po točkah, recimo, eno ambulanto bomo organizirali le za preveze, eno samo za zvišan krvni tlak, eno pa za respiratorne infekte. Do svojega izbranega zdravnika pacienti v prihodnje najbrž ne bodo več mogli,« razmišlja o ukrepih v prihodnje zdravnica Jožefa Lešnik Hren. (B. Petelinšek)