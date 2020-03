Zdravstveni dom Celje je vstopna točka za zobozdravstvo za področje Celja in širše okolice

Ministrstvo za zdravje je Zdravstveni dom Celje določil za enotno vstopno točko za zobozdravstvo za področje Celja in širše okolice. V dveh ločenih ambulantah obravnavajo vse bolnike, ki potrebujejo nujno zobozdravstveno oskrbo in so zdravi ali oboleli s COVID-19.

Kot so pojasnili v celjskem zdravstvenem domu so za obravnavo obolelih določili edino dislocirano zdravstveno enoto, ki jo imajo, saj je najbolj pomembno, da ločijo bolne od zdravih. Obravnava obolelih se izvaja na lokaciji Zdravstvene postaje Dobrna, ‘zdrave’ osebe z zobobolom pa bodo lahko še vedno koristile zobozdravstveno dežurno ambulanto v Celju. Pri tem je pomembno predvsem to, da se morajo vsi bolniki najprej posvetovati s svojim osebnim zdravnikom, le-ta pa jih napoti v dežurno ambulanto.

Z namenom ločitve bolnih od zdravih se Za čas delovanja nujne zobozdravstvene ambulante na Dobrni ukinjajo delo ambulante družinske medicine dr. Mušič. Bolnike po razporedu sprejemajo ambulante v Vojniku.

Delovni čas ambulant in kontakti.