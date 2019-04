Družinski zdravniki Zdravstvenega doma Celje, ki so odpovedi zaposlitve zamrznili, so vladi, ki lahko na koncu odloča o spornih vprašanjih, “dali čas” do 31. maja. Če najkasneje takrat ne bo potrjen aneks k splošnemu dogovoru, so napovedali, da bodo naslednji delovni dan vložili odpovedi.

V Zdravstvenem domu Celje se zavedajo, da je takojšnje sprejetje aneksa povezano s soglasjem vseh “partnerjev”. Če dogovora tudi z arbitražo ne dosežejo, pa o spornih vprašanjih odloča vlada.