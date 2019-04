Zdaj je, kar je: (peti) Modrijan gre na (slovensko) Popevko

MODRIJANI so izredno ponosni in veseli, da je Sergije Lugovski sprejet na festival Popevka 2019. Sergije Lugovski je izreden mlad pevec iz Celja, ki že dobro leto poje z MODRIJANI. Pesem Zdaj je, kar je, s katero bo nastopil na Popevki 2019, sta zanj napisala Modrijan Rok Švab (glasba), Rok Lunaček (besedilo). Sergije bo skladbo – avtorji in izvajalci so na natečaj poslali 64 skladb, v finale se jih uvrsti 10 – izvedel v živo septembra v Ljubljani.

Za MODRIJANI je izredno doživeta turneja po Sloveniji z naslovom “MODRIJANI osebno”. Napovedujejo, da bodo to glasbeno zgodbo bodo ponovili konec leta. Te dni pa v studiu snemajo nove skladbe in se pripravljajo na še eno nepozabno poletje, ki ga bodo preživeli na odrih doma in v tujini.

KDO JE SERGIJE LUGOVSKI?

Sergije Lugovski (25 let), Celje.

Prvi nastop pred polno dvorano: pri sedmih letih pel in igral saksofon.

Sodelovanje v zborih in sestavih: MPZ Vres, MMPZ I. gimnazije v Celju, MMPZ Antona Schwaba, Oktet Kajuh, skupina Carpe Diem, ansambel Modrijani.

Zborovodje in vokalni profesorji: Almira Rogina, Alenka Goršič Ernst, Tomaž Marčič, Davor Mikulić.

Prvič z Modrijani: pesem Toda jaz sem ti oprostil (glavni vokal).

Glasbeni vzorniki: Oliver Dragojević, Toše Proeski, Franci Rebernik (Fantje s Praprotna).