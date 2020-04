ZD Šmarje pri Jelšah: osebju ponudili možnost bivanja izven doma

V Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah so med zaposlenimi doslej zaznali dve okužbi z novim koronavirusom, oba sta zdravnika.

Delo v Zdravstvenem domu delo poteka kot ob začetku epidemije: v Šmarju delujejo štiri ambulante (covid ambulanta, ambulanta za nujno pomoč, za druge bolezni in za administracijo), zdravstvene postaje pa so zaprte, a osebje je tam na voljo preko telefona ali elektronske pošte. “Ljudje so zelo disciplinirani, za kar se jim zahvaljujemo,” je povedala direktorica Jasna Žerak.

Posebna skrb za zaposlene

Dva od zaposlenih zdravnikov sta okužena s koronavirusom. Prejšnji teden so testirali še 26 zaposlenih, a med njimi okužb niso zaznali.

Zdravju in dobremu počutju zaposlenih v tem času posvečajo še posebno pozornost, pravi direktorica. Izmene so uredili tako, da del osebja dela, drugi del pa je ta čas doma, tako je osebje spočito, kolikor je v danih razmerah sploh lahko.

Osebju so med drugim ponudili tudi možnost bivanja izven njihovih domov. Eden od zaposlenih se je za to možnost že odločil, je povedala direktorica.

Možnost bivanja tudi v Termah Olimia

Na območju Obsotelja in Kozjanskega bi sicer tudi zdravstvenemu osebju, ki v tem času želi oziroma potrebuje nevtralno namestitev, lahko bili na voljo tudi apartmaji v sklopu Term Olimia.

V vodstvu družbe so nam povedali, da so se odzvali pozivu Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, ki je iskala možne lokacije za nastanitev različnih skupin ljudi v termah in zdraviliščih. Ponudili so možnost bivanja v apartmajih vasi Lipa, a s pridržkom, saj v kompleksu poteka obnova hotela, kjer deluje centralna kuhinja. Odgovora, ali in koga bi lahko pri njih namestili, še niso dobili, so nam še povedali v Termah Olimia.

Prav tako o morebitnih namestitvah niso obveščeni na Občini Podčetrtek, nam je zatrdil župan Peter Misja.

(Nina Krobat)