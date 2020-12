Zbirko Muzeja gasilstva Dravinjske doline so ob 20-letnici še nekoliko obogatili

20-letnice Muzeja gasilstva Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah niso mogli proslaviti, kot bi se za jubilej spodobilo. Muzej je trenutno zaradi koronavirusa celo zaprt za obiskovalce, a to ne pomeni, da tisti, ki zanj skrbijo, niso aktivni. Pred dnevi so v zelo ozkem krogu ljudi uradno pozdravili nekaj novih pridobitev. Soustanovitelj muzeja Florjan Jančič je ob tem povedal: “Ustvarili smo novo zbirko kipov svetega Florjana, kot zavetnika gasilcev. Že prej obstoječe zbirke smo obogatili z nekaterimi novimi eksponati, član PGD Slovenske Konjice Štefan Strašek pa nam je podaril tudi dve sablji.”

V eni od dveh novih vitrin, pri nakupu katerih je pomagala Občina Slovenske Konjice, zdaj hranijo knjižno zbirko – gre za knjige o gasilstvu, ki jih je napisal prav Florjan Jančič. Tam so mesto dobili še najpomembnejši dokumenti od ustanovitve konjiškega gasilskega društva do danes.

Koliko je vseh eksponatov, ki jih trenutno razstavljajo v muzeju, in kakšne načrte še imajo, pa preverite v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

