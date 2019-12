Zbelovo: otroci pričarali praznični utrip

Kot že nekaj let zapored, so se tudi letos na otroci in vzgojiteljice v vrtcu Zbelovo že konec novembra začeli pripravljati na božično-novoletni bazar in nočni pohod. Skupaj z otroki in starši so zbirali najrazličnejše naravne in odpadne materiale. Ob tem pa so dodobra prevetrili tudi ideje, kaj bi izdelali za prodajo na bazarju in kako na čimbolj izviren način okrasiti lučke za nočni pohod. Vsi so poprijeli za delo. Tako so pripravili veliko raznovrstnih izdelkov za bazar. Med drugim so napolnili sivko v vrečice in jih okrasili, porisali vrečke za v trgovino, izdelali angelčke, čupavce, pogrinjke za slavnostno večerjo… Izdelali so si tudi lučke za nočni pohod. Po končanem bazarju, ko se je že stemnilo, so se odpravili na nočni pohod do ribnika Jernejček. Poleg lučk, jim je letos priskočila na pomoč še polna luna, da so lažje premagovali neosvetljeno pot. Bilo je čudovito, so povedali naslednji dan starši in otroci.