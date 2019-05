Zbelovo: močan jutranji naliv nad ceste in kmetijske površine

V zgodnjih jutranjih urah je močan naliv zajel območje Zbelovega. Poškodovane so bile ceste, poplavljene so bile kmetijske površine, na Zbelovski gori se je sprožil plaz, Dravinja je ob pol devetih dosegla breg pri novozgrajenem mostu Zbelovo.

Ker je sistem meteorne in fekalne kanalizacije na območju Zbelova še v gradnji in torej še ne deluje, so poškodbe predvsem na cestah. Na njih so izvedli prekope. Najhuje je na odseku Šretl – Razboršek – Hribernik, kjer so zaledne vode v celotni odnesle spodnji ustroj ceste v dolžini 70 metrov.

Izvajalec del je bil danes na terenu z dvema ekipama in je odpravljal posledice naliva.