Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina: Predlagali bodo Dina Markovinoviča

V ponovljenem izboru direktorja Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina je svet zavoda opravil razgovore s petimi kandidati in se odločil občinskemu svetu v potrditev predlagati Dina Markovinoviča, ki je sicer sedaj vršilec dolžnosti direktorja.

Tokrat gre za drugi poskus imenovanja direktorja slatinskega zavoda za turizem in kulturo, saj prvi predlog sveta zavoda ni potrdil občinski svet, ki daje soglasje predlogu sveta zavoda za imenovanje direktorja. Prvič so občinskemu svetu predlagali Saša Kopinča, ki je do takrat opravljal delo direktorja zavoda, a predlog na glasovanju ni dobil podpore. Občinski svet bo verjetno o predlogu sveta zavoda razpravljal na septembrski seji in če bo izdal soglasje, bo svet zavoda Dina Markovinoviča lahko imenoval za direktorja s polnimi pooblastili. (RN)