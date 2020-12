Zavod za šport Slovenska Bistrica zdaj vodi Boštjan Fridrih kot vršilec dolžnosti direktorja. Na čelu zavoda je nasledil Marjana Štimca, ki je zavod vodil skoraj dvajset let, a je pred mesecem dni umrl zaradi bolezni covid-19. »Marjan Štimec je bil res človek z veliko začetnico, ogromno je storil za bistriški šport in vsi smo mu hvaležni za to. Na nas je, da njegovo ime ohranjamo, da ne bo šlo v pozabo,« pravi Boštjan Fridrih.

Delo v zavodu je kot strokovni sodelavec v minulih petih letih že dobro spoznal. »Vsa ta leta sem tesno sodeloval z g. Štimcem ter se od njega ogromno naučil. Vsekakor bom na začetku potreboval nekaj časa, predvsem pa miru, da postavim svoj sistem dela in reorganiziram določene segmente, ki so tega potrebni. Nisem strokovnjak na vseh področjih, se pa hitro učim in predvsem rad sprejemam izzive. Najprej bom skupaj s pravno službo uredil pregled vse dokumentacije ter nato postavil nadaljnji načrt dela in organizacijo JZŠ,« načrtuje Fridrih.

Tik pred začetkom velike naložbe

Vodil bo ekipo 11 zaposlenih, pred katero je prav zdaj zahteven izziv. So namreč tik pred tem, da se v Slovenski Bistrici začneta dve veliki naložbi: »Pred nami je doslej največji projekt športne infrastrukture v bistriški občini – obnova dvorane Bistrica ter izgradnja novega plezalnega centra. Sam sem vpet v ta projekt od samega začetka in res si želim, da obnova steče v prihodnjem letu, saj je glede na dotrajanost športne dvorane, to nujno potrebno.

V prihodnjih letih pa bo treba razmišljati še o veliko rečeh. Kar nekaj športnih objektov je potrebnih obnove, pojavljajo pa se tudi potrebe po širitvi le-teh. Dela vsekakor ne bo zmanjkalo.

Sicer pa se je tudi v minulih letih ogromno delalo na obnovah športnih objektov. Letos smo končali projekt obnove Bistriškega kopališča. Dolgoročno moramo vsekakor razmišljati o pokritem bazenu, saj se je pokazalo, da občani tovrstno rekreacijo pogrešamo in potrebujemo.«

V športu vse življenje

41-letni Boštjan Fridrih je domačin in poznan tudi kot odličen atlet in kasneje trener – med drugim je za Slovenijo nastopil tudi na Poletnih olimpijskih igrah 2000 v Sydneyu, v štafeti 4 x 100 m.

»V športu sem vse življenje. Lahko rečem, da sem zrasel in dozorel v bistriškem športnem parku. Skozi vsa ta leta sem spremljal razvoj športnih objektov in v zadnjih dvajsetih letih se je na tem področju naredilo res ogromno.

Deloval sem tudi kot sekretar Športne zveze Slovenska Bistrica, kjer sem vodil finančno poslovanje ter organiziral vse prireditve, ki so v domeni ŠZ. Tako poznam vse športne organizacije v občini in imam z vsemi tudi dober odnos, kar je eden izmed osnovnih pogojev za uspešno delovanje Javnega zavoda za šport.

Moja želja je, da tu delujem s ciljem, da vsi športniki, otroci, rekreativci, športni delavci z zadovoljstvom obiskujejo naše športne objekte, da bo šport v Slovenski Bistrici cvetel tudi v prihodnje.« (B. Petelinšek)