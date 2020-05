Zavod Celeia Celje odprl nekatere objekte

Z rahljanjem ukrepov, povezanih s širjenjem koronavirusa, je tudi Zavod Celeia Celje počasi odprl objekte, ki sodijo pod njihovo okrilje. Med prvomajskimi prazniki so odprli zunanje površine Starega gradu Celje, najbolj turistično obiskano točko knežjega mesta je med 1. in 3. majem obiskalo 348 obiskovalcev. Med njimi niso bili le Celjani, temveč tudi obiskovalci iz drugih krajev Slovenije. Grad bo odprt vse dni v tednu od 10. do 20. ure. Ob tem velja opozorilo, da je na gradu lahko istočasno največ 100 ljudi hkrati. Če bo število obiskovalcev preseglo 100, bodo morali naslednji na obisk počakati

Celjski dom ostaja zaprt

Poleg Starega gradu so odprli tudi TIC v centru mesta, ki je odprt od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure in v soboto od 10. do 13. ure. Odprli so tudi Center sodobnih umetnost, Likovni salon in Galerijo sodobne umetnosti.

Zaenkrat pa ne izvajajo vodenih programov, zato do nadaljnjega ne bodo organizirali programa Žive zgodovine kot tudi vodenih ogledov. Drevesna hiška v Mestnem gozdu Celje, Spominska hiša Alme M. Karlin, dvorani Celjskega doma in Galerija Račka pa do nadaljnjega ostajajo zaprti.