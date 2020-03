Zavarovanja za tujino se najpogosteje sklepajo za celo leto. Veljajo tudi, če zbolite zaradi okužbe s koronavirusom.

V času, ko koronavirus grozi prav vsakemu izmed nas, verjetno ni veliko takšnih, ki bi razmišljali, kam bi trenutno odpotovali na počitnice. Pa vendar smo preverili, ali zavarovanje za potovanje v tujino krije tudi primer, če zbolite zaradi okužbe s koronavirusom. Kot so nam pojasnili v Zavarovalnici Triglav, zavarovancem nudijo zavarovanje potovanj v tujino, ki krije stroške nujnega zdravljenja in stroške prevoza zaradi bolezni ali nezgode, ki se zgodijo v tujini, stroške bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini, odgovornost zavarovanca, stroške poškodovanja ali uničenja prtljage in osebnih stvari, stroške zaradi prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega, zlorabo plačilnih in kreditnih kartic, stroške izdelave novih dokumentov ter stroške zaradi zamude ali odpovedi letalskega leta.

(Uroš Urlep)